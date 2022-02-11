Прямой эфир ПРАВМЕДИА: об изменениях в антимонопольном законодательстве РК

В эфире специалисты расскажут о том, какие изменения произошли в антимонопольном законодательстве, а также, какие поправки в антимонопольном законодательстве отразятся на ведении бизнеса в РК

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: «Последние изменения в антимонопольное/конкурентное законодательство. Что нужно знать бизнесу о новых требованиях и возможных рисках».

Рустам Ахметов, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;

Алдаш Айтжанов, президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», председатель Совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов»;

Елена Добриян, вице-президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», член Совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов».

Вы узнаете об актуальных изменениях в антимонопольном/конкурентном законодательстве и их влиянии на ведение бизнеса в Казахстане: