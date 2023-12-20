Как эффективно применять антимонопольное законодательство в Казахстане и ЕАЭС
Фото: phxere
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Текущая практика применения антимонопольного законодательства РК и ЕАЭС: актуальные вопросы".
Мероприятие приурочено к 15-летию АО "Центр защиты конкуренции".
За 15 лет работы Центром накоплен огромный практический опыт по любым проектам и любым видам коммуникаций с антимонопольным регулятором и судебными органами при рассмотрении антимонопольных кейсов.
В прямом эфире эксперты Центра ответят на вопросы участников и дадут рекомендации о том, как грамотно выстраивать свои отношения с уполномоченным органом и судами и снижать антимонопольные риски.
Спикеры:
- Алдаш Айтжанов, президент АО "Центр защиты конкуренции", председатель ОО "Евразийский альянс антимонопольных экспертов", к.э.н.
- Елена Добриян, вице-президент АО "Центр защиты конкуренции", заместитель председателя ОО "Евразийский альянс антимонопольных экспертов".
- Куаныш Холтурсунов, вице-президент АО "Центр защиты конкуренции".
- Павел Баданин, директор правового департамента АО "Центр защиты конкуренции".
- Людмила Устьянцева, cоветник президента АО "Центр защиты конкуренции".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript