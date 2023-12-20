Как эффективно применять антимонопольное законодательство в Казахстане и ЕАЭС

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Текущая практика применения антимонопольного законодательства РК и ЕАЭС: актуальные вопросы".

Мероприятие приурочено к 15-летию АО "Центр защиты конкуренции".

За 15 лет работы Центром накоплен огромный практический опыт по любым проектам и любым видам коммуникаций с антимонопольным регулятором и судебными органами при рассмотрении антимонопольных кейсов.

В прямом эфире эксперты Центра ответят на вопросы участников и дадут рекомендации о том, как грамотно выстраивать свои отношения с уполномоченным органом и судами и снижать антимонопольные риски.

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