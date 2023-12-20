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Законодательство РК

Как эффективно применять антимонопольное законодательство в Казахстане и ЕАЭС

Как эффективно применять антимонопольное законодательство в Казахстане и ЕАЭС Фото: phxere
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Текущая практика применения антимонопольного законодательства РК и ЕАЭС: актуальные вопросы".

Мероприятие приурочено к 15-летию АО "Центр защиты конкуренции".

За 15 лет работы Центром накоплен огромный практический опыт по любым проектам и любым видам коммуникаций с антимонопольным регулятором и судебными органами при рассмотрении антимонопольных кейсов.

В прямом эфире эксперты Центра ответят на вопросы участников и дадут рекомендации о том, как грамотно выстраивать свои отношения с уполномоченным органом и судами и снижать антимонопольные риски.

Спикеры:

  • Алдаш Айтжанов, президент АО "Центр защиты конкуренции", председатель ОО "Евразийский альянс антимонопольных экспертов", к.э.н.
  • Елена Добриян, вице-президент АО "Центр защиты конкуренции", заместитель председателя ОО "Евразийский альянс антимонопольных экспертов".
  • Куаныш Холтурсунов, вице-президент АО "Центр защиты конкуренции".
  • Павел Баданин, директор правового департамента АО "Центр защиты конкуренции".
  • Людмила Устьянцева, cоветник президента АО "Центр защиты конкуренции".

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Анастасия Московчук
ПРАВМЕДИА Казахстан
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