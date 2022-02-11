Более 1 млрд тенге в год тратят акиматы на отлов и уничтожение животных

Данияр Тургамбаев сообщил, что данные по статистике финансирования были запрошены у местных исполнительных органов.

В настоящее время на отлов и уничтожение, пока по правилам акиматов на местах, у каждой области разные затраты. Примерно от 60 до 150 миллионов тенге. Но хочу повторить, что со вступлением со 2 марта в силу закона (Закон «Об ответственном обращении с животными – Прим. ред.), на уничтожение деньги уже не будут выделяться в таких объемах. У нас регулирования численности будет только путем стерилизации. Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев

Суммарно, по его словам, получается больше 1 млрд тенге.