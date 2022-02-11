Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:47 11.02.2022

Более 1 млрд тенге в год тратят акиматы на отлов и уничтожение животных

животные в отлове Фото: Zakon.kz/ Павел Михеев
Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев на брифинге в СЦК рассказал, сколько местные власти тратят на отлов и уничтожение бродячих животных, передает корреспондент Zakon.kz.

Данияр Тургамбаев сообщил, что данные по статистике финансирования были запрошены у местных исполнительных органов.

В настоящее время на отлов и уничтожение, пока по правилам акиматов на местах, у каждой области разные затраты. Примерно от 60 до 150 миллионов тенге. Но хочу повторить, что со вступлением со 2 марта в силу закона (Закон «Об ответственном обращении с животными – Прим. ред.), на уничтожение деньги уже не будут выделяться в таких объемах. У нас регулирования численности будет только путем стерилизации. Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев

Суммарно, по его словам, получается больше 1 млрд тенге.

Новость по теме

В Минэкологии объяснили, почему дельфинарии начнут закрывать только с 2029 года

Мадина Мамырханова
Казахстан
Российская разведка передавала в Казахстан данные о подготовке январских беспорядков
10.02.2022
Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов
10.02.2022
Телефонные мошенники активизировались в Казахстане
10.02.2022
Изменился порядок пересечения границы Казахстана
11.02.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
11.02.2022
Главная Топ LIVE Все