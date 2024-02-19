Данияр Тургамбаев возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира

Данияр Тургамбаев назначен председателем Комитет лесного хозяйства и животного мира (КЛХЖМ) Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 февраля 2024 года, рассказали в пресс-службе правительства.

"Приказом министра экологии и природных ресурсов Тургамбаев Данияр Галымович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК", – говорится в сообщении.

Данияр Тургамбаев родился 19 января 1987 года в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, университет им. Д. Кунаева, Казахский национальный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 2009 году бухгалтером в частной компании. В 2010-2019 годы работал главным специалист-менеджером по госзакупкам, руководителем отдела, заместителем генерального директора, заместителем директора ГУ "Государственный национальный природный парк "Алтын-емел", в 2019-2021 годы – директором РГУ "Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері".

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С 2021 года по настоящее время – заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.