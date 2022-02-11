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15:51 11.02.2022

Уникальный исторический комплекс в Казани посетил Токаев

посещение Казанского Кремля Фото: Акорда
Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан началась с посещения государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», сообщает Zakon.kz.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал об уникальном историческом комплексе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечено на сайте akorda.kz, на территории Казанского Кремля Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор.

встреча

Фото: Акорда

Во время посещения мечети наряду с главой Татарстана казахстанского лидера сопровождал председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин, который прочитал молитву.

В ходе посещения Благовещенского собора Касым-Жомарт Токаев пригласил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла принять участие в предстоящем в текущем году в столице Казахстана Съезде лидеров мировых и традиционных религий, - отмечено в сообщении.

Мечеть «Кул Шариф» построена в 2005 году в соответствии с указом первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в память о знаменитом памятнике Казанского ханства – древней соборной мечети, существовавшей до второй половины XVI века, и названа в честь имама Кул Шарифа.

Казань

Фото: Акорда

Благовещенский собор основан в 1552 году по указу русского царя Ивана IV Грозного.

Казань

Фото: Акорда

встреча

Фото: Акорда

визит

Фото: Акорда

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина совершает краткосрочный рабочий визит в Россию.

Анастасия Московчук
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