Касым-Жомарт Токаев в Кыргызстане посетил комплекс "Ата-Бейит"
Официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит", сообщает Zakon.kz.
Об этом 22 августа рассказали в Акорде.
"Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса "Ата-Бейит" предложил писатель Чингиз Айтматов", – отмечено в сообщении.
Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.
21 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. В аэропорту его встретил Садыр Жапаров.
