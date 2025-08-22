#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.75
626.43
6.71
События

Касым-Жомарт Токаев в Кыргызстане посетил комплекс "Ата-Бейит"

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 10:04 Фото: akorda.kz
Официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит", сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа рассказали в Акорде.

"Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса "Ата-Бейит" предложил писатель Чингиз Айтматов", – отмечено в сообщении.

Фото: akorda.kz

Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.

венок , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 10:04

Фото: akorda.kz

21 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. В аэропорту его встретил Садыр Жапаров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Похищение, избиение, вымогательство: прокурор огласил фабулу преступлений Хасана Касымбаева
События
11:19, Сегодня
Похищение, избиение, вымогательство: прокурор огласил фабулу преступлений Хасана Касымбаева
Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова
События
10:39, Сегодня
Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова
Новые маршруты через Казахстан: как реализовать амбиции транспортного хаба
События
10:00, Сегодня
Новые маршруты через Казахстан: как реализовать амбиции транспортного хаба
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: