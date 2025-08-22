Касым-Жомарт Токаев в Кыргызстане посетил комплекс "Ата-Бейит"

Официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит", сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа рассказали в Акорде.

"Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса "Ата-Бейит" предложил писатель Чингиз Айтматов", – отмечено в сообщении.

Фото: akorda.kz

Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.

Фото: akorda.kz

21 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. В аэропорту его встретил Садыр Жапаров.