Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:58 11.02.2022

Казахстанцев призывают брать животных из приютов

приют Фото: pixabay
Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова призвала казахстанцев забирать животных из приютов, передает корреспондент Zakon.kz.
Я обращаюсь к тем, кто действительно любит животных, у которых есть возможности, берите животных из приютов. Потому что, я так понимаю, они обогащают нашу жизнь. К сожалению, я сейчас лично не могу взять животное, поскольку выяснилось, что у меня аллергия. Теперь я могу только законы разрабатывать.Алия Шалабекова

Она также попросила казахстанцев быть более сознательными и ответственными по отношению к животным.

Бродячие собаки - это выброшенные животные, у которых раньше были хозяева. Поэтому давайте быть более сознательными.Алия Шалабекова

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал, что тоже не держит дома животных из-за аллергии.

Тамила Языкова
МЭГПР РК Казахстан
Российская разведка передавала в Казахстан данные о подготовке январских беспорядков
10.02.2022
Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов
10.02.2022
Телефонные мошенники активизировались в Казахстане
10.02.2022
Изменился порядок пересечения границы Казахстана
11.02.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
11.02.2022
Главная Топ LIVE Все