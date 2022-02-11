Казахстанцев призывают брать животных из приютов

Я обращаюсь к тем, кто действительно любит животных, у которых есть возможности, берите животных из приютов. Потому что, я так понимаю, они обогащают нашу жизнь. К сожалению, я сейчас лично не могу взять животное, поскольку выяснилось, что у меня аллергия. Теперь я могу только законы разрабатывать. Алия Шалабекова

Она также попросила казахстанцев быть более сознательными и ответственными по отношению к животным.

Бродячие собаки - это выброшенные животные, у которых раньше были хозяева. Поэтому давайте быть более сознательными. Алия Шалабекова

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал, что тоже не держит дома животных из-за аллергии.