Министр экологии Казахстана не держит дома животных из-за аллергии

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев рассказал, есть ли у него дома животные, передает корреспондент Zakon.kz.

После обсуждения законопроекта "Об ответственном обращении с животными" в кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у министра экологии, геологии и природных ресурсов, есть ли у него дома животные.

На что глава ведомства ответил, что у него нет домашних питомцев из-за аллергии.

Дома нет животных, из приюта тоже никогда не брал, потому что у меня аллергия на шерсть животных, – сказал Сериккали Брекешев.

Напомним, 27 октября в Мажилисе рассматривали законопроект "Об ответственном обращении с животными". Депутаты одобрили его в первом чтении, но внесли ряд своих предложений.

Ранее министр экологии рассказал, запретят ли проводить национальные виды спорта с участием животных.

Тамила Языкова, Нур-Султан