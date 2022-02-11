Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:12 11.02.2022

Бюро Мажилиса зарегистрировало депутатскую группу «Жаңа Қазақстан»

мажилис, бюро, депутаты, группа, Жаңа Қазақстан, регистрация Фото: Пресс-служба Мажилиса
Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.

В первом чтении палате предлагается рассмотреть проект законодательных поправок по вопросам противодействия коррупции.

Законопроектом вводится, в частности, контроль за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц и устанавливаются фискальные и карьерные санкции, которые будут применяться лишь за значительные расхождения. При этом в каждом случае лицу будет предоставлена возможность обосновать законность расходов. Данные новеллы планируется ввести в действие с 2027 года после полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием. Другой блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.Пресс-служба Мажилиса

На обсуждение депутатов в первом чтении вносится и проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций».

Проект повестки пленарного заседания содержит и поступивший в Мажилис законопроект с поправками по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

Наряду с формированием проекта повестки дня очередного пленарного заседания палаты в предстоящую среду бюро Мажилиса зарегистрировало депутатскую группу «Жаңа Қазақстан».Пресс-служба Мажилиса

9 февраля депутат Едил Жанбыршин сообщил, что в Мажилисе появится депутатская группа «Жаңа Қазақстан», которая будет контролировать исполнение поручений президента.

Новость по теме

В Мажилисе создали депутатскую группу «Жаңа Қазақстан»

Динара Халдарова
Мажилис Казахстан
Российская разведка передавала в Казахстан данные о подготовке январских беспорядков
10.02.2022
Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов
10.02.2022
Телефонные мошенники активизировались в Казахстане
10.02.2022
Изменился порядок пересечения границы Казахстана
11.02.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
11.02.2022
Главная Топ LIVE Все