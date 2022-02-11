В Казахстане могут ввести санкции для госслужащих за превышение расходов над доходами

Такие нормы предусматривает законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

В частности, законопроект предусматривает введение контроля за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц и устанавливаются фискальные и карьерные санкции, которые будут применяться лишь за значительные расхождения.

Но при этом в каждом случае лицу будет предоставлена возможность обосновать законность расходов.

Документ также предусматривает, что на должности гражданской службы, связанные с выполнением функций, приравненных к государственным, не может быть принято лицо:

ранее совершившее коррупционное преступление;

которое в течение трех лет до поступления на гражданскую службу уволено с занимаемой должности в связи с несоответствием расходов лица его доходам.

Данные новшества планируется ввести в действие с 2027 года после полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием.

Другой блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

К примеру, предусматривается, что при обращении работника, который хочет сообщить о факте коррупционного правонарушения в организации, или оказание иного содействия в противодействии коррупции с ним будет заключено соглашение о неразглашении информации о его содействии в противодействии коррупции.

Полный текст законопроекта можно посмотреть здесь.