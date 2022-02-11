Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:25 11.02.2022

В Казахстане могут ввести санкции для госслужащих за превышение расходов над доходами

законопроект по борьбе с коррупцией Фото: Zakon.kz
В Мажилисе рассмотрят поправки, предусматривающие контроль за соответствием расходов государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Такие нормы предусматривает законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

В частности, законопроект предусматривает введение контроля за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц и устанавливаются фискальные и карьерные санкции, которые будут применяться лишь за значительные расхождения.

Но при этом в каждом случае лицу будет предоставлена возможность обосновать законность расходов.

Документ также предусматривает, что на должности гражданской службы, связанные с выполнением функций, приравненных к государственным, не может быть принято лицо:

  • ранее совершившее коррупционное преступление;

  • которое в течение трех лет до поступления на гражданскую службу уволено с занимаемой должности в связи с несоответствием расходов лица его доходам.

Данные новшества планируется ввести в действие с 2027 года после полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием.

Другой блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

К примеру, предусматривается, что при обращении работника, который хочет сообщить о факте коррупционного правонарушения в организации, или оказание иного содействия в противодействии коррупции с ним будет заключено соглашение о неразглашении информации о его содействии в противодействии коррупции.

Полный текст законопроекта можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
Антикор Мажилис Казахстан
Российская разведка передавала в Казахстан данные о подготовке январских беспорядков
10.02.2022
Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов
10.02.2022
Телефонные мошенники активизировались в Казахстане
10.02.2022
Изменился порядок пересечения границы Казахстана
11.02.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
11.02.2022
Главная Топ LIVE Все