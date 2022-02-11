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17:03 11.02.2022

Стало известно, кто заменит Маслякова в КВН

ведущий КВН Фото: instagram.com/nagiev.universal
Ведущим 1/8 финала Высшей лиги КВН станет российский актер Дмитрий Нагиев, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на официальной странице КВН в Instagram.

Высшая лига КВН приглашает в новый сезон! 17 февраля в ЦАТРА пройдут съемки первой 1/8.

Играют:

- «Доктор Хаусс»

- «Те самые»

- «Красный лис»

- «Не кипишуй»

- Сборная города Егорьевска, – отмечено в публикации.

Также стало известно, что ведущим будет Дмитрий Нагиев.

Ранее Александр Масляков записал обращение к командам и зрителям КВН, в котором рассказал о том, что заболел коронавирусом и, находясь на самоизоляции, не сможет провести первые игры нового сезона Высшей лиги.

Анастасия Московчук
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