Стало известно, кто заменит Маслякова в КВН

Об этом говорится на официальной странице КВН в Instagram.

Высшая лига КВН приглашает в новый сезон! 17 февраля в ЦАТРА пройдут съемки первой 1/8. Играют: - «Доктор Хаусс» - «Те самые» - «Красный лис» - «Не кипишуй» - Сборная города Егорьевска, – отмечено в публикации.

Также стало известно, что ведущим будет Дмитрий Нагиев.

Ранее Александр Масляков записал обращение к командам и зрителям КВН, в котором рассказал о том, что заболел коронавирусом и, находясь на самоизоляции, не сможет провести первые игры нового сезона Высшей лиги.