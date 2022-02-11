17:03 11.02.2022
Стало известно, кто заменит Маслякова в КВН
Фото: instagram.com/nagiev.universal
Об этом говорится на официальной странице КВН в Instagram.
Высшая лига КВН приглашает в новый сезон! 17 февраля в ЦАТРА пройдут съемки первой 1/8.
Играют:
- «Доктор Хаусс»
- «Те самые»
- «Красный лис»
- «Не кипишуй»
- Сборная города Егорьевска, – отмечено в публикации.
Также стало известно, что ведущим будет Дмитрий Нагиев.
Ранее Александр Масляков записал обращение к командам и зрителям КВН, в котором рассказал о том, что заболел коронавирусом и, находясь на самоизоляции, не сможет провести первые игры нового сезона Высшей лиги.