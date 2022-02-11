Минниханов наградил Токаева орденом «Дуслык»

Как сообщается на сайте Акорды, после завершения осмотра Казанского Кремля глава государства провел встречу с президентом Республики Татарстан. Перед встречей он оставил запись в Книге почетных гостей. Фото: akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Президент Казахстана поблагодарил Рустама Минниханова за приглашение посетить Татарстан, славящийся своей тысячелетней историей, богатейшим культурным наследием.

Я очень рад своему пребыванию здесь в качестве руководителя Казахстана. Я встречался с Вами несколько раз в нашей стране. Мы говорили о многих вещах и, конечно же, о том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. У нас очень серьезные проекты в нашем двустороннем сотрудничестве. Поэтому думаю, что эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение, коль скоро имеется политическая воля руководителей и Казахстана, и Татарстана. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Казахстанский лидер проинформировал Рустама Минниханова о состоявшихся вчера продуктивных переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Очень доволен их содержанием, результатами этой встречи. Мы, естественно, говорили о том, что Казахстан будет развивать свое сотрудничество с Татарстаном как субъектом Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на пресс-конференции особо выделил Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и приветствовал мое решение посетить республику с рабочим визитом. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также отметил важность развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Татарстаном.

Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят в глубь истории. По сути дела наша история общая. Я интересуюсь историческими моментами, читаю статьи, книги по истории. И каждый раз убеждаюсь, и даже удивляюсь, насколько глубоки и интегрированы в историческом плане наши связи. Полностью согласен с Вашим мнением, что культурно-гуманитарное сотрудничество должно развиваться. Во всяком случае, Казахстан готов к этому. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Лидер Казахстана дал высокую оценку динамичному развитию Татарстана под сильным и авторитетным руководством Рустама Минниханова и пожелал ему дальнейших успехов на благо народа республики.

В свою очередь президент Татарстана выразил главе нашего государства признательность за визит в Казань и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.

Для нас это большая честь. Мы высоко ценим возможность работать с Республикой Казахстан в рамках казахстанско-российских дружеских отношений. Казахстан для Республики Татарстан является стратегическим партнером. Есть много соглашений с регионами Казахстана, есть добрые примеры работы наших компаний в Республике Казахстан. Рустам Минниханов

В завершение встречи Рустам Минниханов наградил Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Фото: akorda.kz

Новость по теме Уникальный исторический комплекс в Казани посетил Токаев

Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан началась с посещения Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».