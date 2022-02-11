Остатки обуви можно промаркировать за счет Единого оператора
Как отметили в Центре развития цифровой экономики, акция разовая и позволяет печатать коды за счет средств оператора. Решение о ее проведении принято по обращениям предпринимателей.
Акция стартует 1 марта 2022 года для представителей малого бизнеса. Заявки для участия принимаются до 1 июня 2022 года включительно. Таким образом, предприниматели получают эмиссию и печать кодов маркировки в рамках акции бесплатно.
Чтобы принять участие, предпринимателям необходимо:
Зарегистрироваться в информационной системе маркировки markirovka.kz.
Заполнить карточки товаров в информационной системе маркировки.
Пройти регистрацию в сервисе центра этикетирования и маркировки (cem.ismet.kz).
Подписать здесь же онлайн договор на получение услуг по печати стикеров (услуга бесплатная).
Заказать нужное количество кодов Data Matrix.
Забрать стикеры с кодами маркировки.
Подробная инструкция доступна по ссылке. Проконсультироваться по акции можно в круглосуточном контакт-центре по цифровой маркировке товаров – 8 800 080 65 65.
Напомним, с 1 ноября 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка обуви. До 1 апреля 2022 года предпринимателям разрешается продавать немаркированную обувь, после этой даты на прилавках должна быть только оцифрованная обувь.