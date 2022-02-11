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Законодательство РК
17:28 11.02.2022

Остатки обуви можно промаркировать за счет Единого оператора

маркировка кодов по акции Фото: pixabay
Бесплатная печать кодов маркировки для остатков обуви будет возможна в рамках акции, которую запускает Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров в РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Центре развития цифровой экономики, акция разовая и позволяет печатать коды за счет средств оператора. Решение о ее проведении принято по обращениям предпринимателей.

Акция стартует 1 марта 2022 года для представителей малого бизнеса. Заявки для участия принимаются до 1 июня 2022 года включительно. Таким образом, предприниматели получают эмиссию и печать кодов маркировки в рамках акции бесплатно.

Чтобы принять участие, предпринимателям необходимо:

  1. Зарегистрироваться в информационной системе маркировки markirovka.kz.

  2. Заполнить карточки товаров в информационной системе маркировки.

  3. Пройти регистрацию в сервисе центра этикетирования и маркировки (cem.ismet.kz).

  4. Подписать здесь же онлайн договор на получение услуг по печати стикеров (услуга бесплатная).

  5. Заказать нужное количество кодов Data Matrix.

  6. Забрать стикеры с кодами маркировки.

Подробная инструкция доступна по ссылке. Проконсультироваться по акции можно в круглосуточном контакт-центре по цифровой маркировке товаров – 8 800 080 65 65.

Напомним, с 1 ноября 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка обуви. До 1 апреля 2022 года предпринимателям разрешается продавать немаркированную обувь, после этой даты на прилавках должна быть только оцифрованная обувь.

Лариса Черненко
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