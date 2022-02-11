Заседания фракций Nur Otan в маслихатах должны проводиться открыто – Асхат Оралов

По его словам, необходима мобилизация всех партийных ресурсов для качественного и своевременного выполнения задач, поставленных председателем партии Касым-Жомартом Токаевым по построению Нового Казахстана.

Мы должны сплотиться вокруг курса реформ главы государства, в это непростое для нашей страны время быть сильным ядром единомышленников президента. Сегодня единство в наших рядах необходимо как никогда. Партия Nur Otan – это институциональная опора нашей государственности, и мы должны обеспечить консолидацию всех конструктивных сил в обществе, мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Для развития страны самым важным является политическая стабильность и согласие в обществе. Исполнительный секретарь Nur Otan Асхат Оралов

Он отметил, что Nur Otan прежде всего должна защищать права и интересы рядовых членов: учителей, медиков, работников промышленных предприятий, фермеров и других. Главная задача партии – работа с людьми, знание их проблем и создание условий для их решения, обеспечение конструктивного диалога между властью и населением.

Сегодня на Nur Otan возлагаются большие задачи. Поэтому мы должны пересмотреть подходы к своей деятельности. Необходимо повысить эффективность работы всех партийных органов, фракций, общественных советов. Партийные инициативы должны звучать не только в центре, но и на местах с акцентом на первичные партийные организации. У нас свыше 4,5 тысячи «первичек». Доверие к Nur Otan начинается именно в «первичках» – это основа любой политической партии, ее реальная сила. «Первички» должны стать местом живого общения партийцев, решения конкретных проблем. Вместо неактивных, неэффективных руководителей на открытых собраниях должны быть избраны лидеры, имеющие реальный авторитет. Исполнительный секретарь Nur Otan

Асхат Оралов также поставил ряд конкретных задач перед молодежным крылом партии Jas Otan. По его словам, важно объединить молодежь вокруг партии, создавать реально работающие «социальные лифты».

Особая роль здесь отводится Jas Otan, который должен работать со всеми категориями молодежи, отойдя от формальных мероприятий. Jas Otan должен стать центром консолидации активной молодежи и НПО. Это должна быть каждодневная системная работа с акцентом на неорганизованную и сельскую молодежь. К этой работе нужно привлечь корпус молодых депутатов, состоящий из более чем 500 человек. Асхат Оралов

Также он подчеркнул, что на работу в филиалах должны привлекаться люди с активной гражданской позицией, прежде всего, участники Президентского молодежного кадрового резерва, праймериз, из резервных партийных списков областей, городов и районов.

Асхат Оралов акцентировал внимание партийцев на необходимости обеспечения своевременного реагирования на насущные вопросы граждан, введения в практику их обсуждения в прямых эфирах.

По его мнению, заседания фракций партии в маслихатах должны проводиться открыто с предварительным обсуждением повестки дня с гражданами.

В качестве еще одной задачи Исполнительный секретарь обозначил внедрение в практику проведение отчетных встреч депутатов маслихатов с избирателями и организацию выездных заседаний по актуальным проблемам, в том числе в отдаленные населенные пункты.