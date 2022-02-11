Три казахстанца выступят в олимпийском четвертьфинале шорт-трека

Казахстанские представители шорт-трека Адиль Галиахметов, Денис Никиша и знаменосец олимпийской сборной Казахстана Абзал Ажгалиев продемонстрировали абсолютный результат, выйдя в полуфинал данных состязаний. Если Адиль пришел к финишу вторым, то Денис и Абзал вышли в стадию 1/4 финала с первой строчки. Но, несмотря на эти расстановки, все три спортсмена получили путевки в полуфинал и 13 февраля поборются за выход в финальную часть Олимпийских игр.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.