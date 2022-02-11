18:02 11.02.2022
Три казахстанца выступят в олимпийском четвертьфинале шорт-трека
Фото: olympic.kz
11 февраля на Олимпиаде-2022 прошли предварительные забеги у шорт-трекистов в спринтерской дисциплине 500 метров, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские представители шорт-трека Адиль Галиахметов, Денис Никиша и знаменосец олимпийской сборной Казахстана Абзал Ажгалиев продемонстрировали абсолютный результат, выйдя в полуфинал данных состязаний. Если Адиль пришел к финишу вторым, то Денис и Абзал вышли в стадию 1/4 финала с первой строчки. Но, несмотря на эти расстановки, все три спортсмена получили путевки в полуфинал и 13 февраля поборются за выход в финальную часть Олимпийских игр.
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