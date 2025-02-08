#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
511.18
530.6
5.28
Спорт

Еще двое казахстанцев попали в полуфинал в шорт-треке на Азиаде-2025

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 10:15 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанские шорт-трекисты Денис Никиша и Абзал Ажгалиев успешно преодолели четвертьфинальный этап на дистанции 500 метров на зимних Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Оба спортсмена заняли вторые места в своих забегах и прошли в полуфинал.

Мерсаид Жаксыбаев финишировал третьим в своем забеге, но не смог пробиться в следующий этап.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Ранее сообщалось, что шорт-трекистка Яна Хан вышла в полуфинал на Азиаде-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Лестера" в матче Кубка Англии
Спорт
09:53, Сегодня
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Лестера" в матче Кубка Англии
Шорт-трекистка Яна Хан вышла в полуфинал на Азиаде-2025
Спорт
09:50, Сегодня
Шорт-трекистка Яна Хан вышла в полуфинал на Азиаде-2025
Казахстанские лыжники пробились в четвертьфинал спринта на Азиаде
Спорт
09:31, Сегодня
Казахстанские лыжники пробились в четвертьфинал спринта на Азиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: