Еще двое казахстанцев попали в полуфинал в шорт-треке на Азиаде-2025

Казахстанские шорт-трекисты Денис Никиша и Абзал Ажгалиев успешно преодолели четвертьфинальный этап на дистанции 500 метров на зимних Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Оба спортсмена заняли вторые места в своих забегах и прошли в полуфинал.

Мерсаид Жаксыбаев финишировал третьим в своем забеге, но не смог пробиться в следующий этап.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Ранее сообщалось, что шорт-трекистка Яна Хан вышла в полуфинал на Азиаде-2025.