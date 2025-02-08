Еще двое казахстанцев попали в полуфинал в шорт-треке на Азиаде-2025
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанские шорт-трекисты Денис Никиша и Абзал Ажгалиев успешно преодолели четвертьфинальный этап на дистанции 500 метров на зимних Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.
Оба спортсмена заняли вторые места в своих забегах и прошли в полуфинал.
Мерсаид Жаксыбаев финишировал третьим в своем забеге, но не смог пробиться в следующий этап.
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Ранее сообщалось, что шорт-трекистка Яна Хан вышла в полуфинал на Азиаде-2025.
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