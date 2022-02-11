Максат Кикимов покидает пост заместителя акима Алматы

Он отметил, что 11 февраля — последний день его работы в этой должности.

10 лет я непрерывно работал в акимате южной столицы. За это время вместе с вами нам удалось сделать немало на благо нашего города. Благодарю каждого из вас за поддержку и обратную связь! Благодаря конструктивной критике и поддержке курса на созидание лучшего города Алматы кардинально преобразился. Это говорит о том, что настоящими хозяевами нашего города, искренне радеющими за него, являются сами алматинцы, – отметил он.

Кроме того, Кикимов выразил благодарность экс-акиму города Бакытжану Сагинтаеву, а также всем коллегам, сотрудникам акимата, депутатам Маслихата, Общественному совету, Общественным организациям, коммунальным предприятиям и учреждениям.

Вместе мы старались дойти до глубины всех насущных проблем и моментально решать их общими усилиями. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе города и за эти насыщенные и незабываемые 10 лет! Нигде и никогда, ни в одном городе мира звезды не светят так ярко, как в городе детства – Алматы. Здесь я родился, вырос, учился, женился, и здесь я стал отцом троих детей. Искренне люблю наш город. Он для меня особенный, здесь свой ритм жизни – яркий, динамичный, быстро адаптирующийся к новым реалиям, – написал Кикимов.

Ранее стало известно, что еще один экс-заместитель акима Ержан Бабакумаров был назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан.