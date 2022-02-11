Документы на 661 млн долларов подписали бизнесмены Казахстана и Узбекистана

На встрече с президентом Узбекистана Алихан Смаилов подчеркнул, что взаимодействие двух стран является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании.

Ваш государственный визит в Казахстан в декабре прошлого года придал большой импульс развитию широкоформатного сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Правительства двух стран плотно работают над практической реализацией достигнутых договоренностей между вами и президентом Касым-Жомартом Токаевым. Особое внимание уделяется созданию прочной и устойчивой экономической платформы наших союзнических отношений. Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества.

Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии. По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 33% и составил 4,3 млрд долларов.

В ближайшие годы планируется увеличить данный показатель до 5 млрд долларов и достичь 10 млрд долларов в среднесрочной перспективе. В Казахстане и Узбекистане действуют порядка трех тысяч совместных предприятий.

Алихан Смаилов отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере машиностроения, легкой промышленности и других отраслях перерабатывающего сектора.

Реализуются пять совместных проектов в автомобилестроении, производстве сельхозтехники и текстильной отрасли. Прорабатываются семь проектов в строительной индустрии и машиностроении на сумму порядка 365 млн долларов.

Между странами введен механизм Cпециальных представителей президентов по торгово-экономическому сотрудничеству. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе двух стран.

На переговорах Алихана Смаилова с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Фото: primeminister.kz

Особое внимание премьер-министры уделили водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья и обеспечению южных регионов Казахстана поливной водой в вегетационный период.

По итогам визита была подписана Дорожная карта по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу.

АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» заключила с узбекским партнером рамочный контракт на закуп овощной продукции и картофеля из Узбекистана.

Фото: primeminister.kz

Представители деловых кругов двух стран подписали ряд коммерческих документов в сферах машиностроения, АПК и логистики на общую сумму 661 млн долларов.

В Ташкенте премьер-министр Казахстана ознакомился с работой производственной зоны «Технопарк» по выпуску промышленной, технической, электронной, строительной и бытовой продукции.