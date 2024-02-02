Смаилов обсудил с премьером Узбекистана сотрудничество в торговле и водной сфере

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и обсудил с ним торгово-экономическое сотрудничество, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства 2 февраля, главными темами встречи между премьер-министрами Казахстана и Узбекистана стали перспективы сотрудничества в следующих сферах:

укрепление торгово-экономического сотрудничества;

развитие взаимодействия в сельском хозяйстве;

взаимоотношения в транзитно-транспортной и газовой сферах.

Премьеры обсудили реализацию дорожной карты по увеличению двустороннего товарооборота и результаты работы кооперационных промышленных проектов. Они также уделили особое внимание расширению межгосударственных водных отношений и подтвердили, что Казахстан и Узбекистан готовы исполнять достигнутые договоренности, в том числе в плане совместного управления и использования трансграничных водных объектов.

Алихан Смаилов отметил, что благодаря усилиям глав Казахстана и Узбекистана стратегическое партнерство и взаимодействие между двумя государствами стало примером для всего региона. Он указал, что Узбекистан – в числе крупнейших торговых партнеров Казахстана, объем товарооборота между странами в 2022 году достиг запланированного рубежа в 5 млрд долларов. За 11 месяцев 2023 года торговля между Казахстаном и Узбекистаном достигла объема в 4,1 млрд долларов.

"Перед нами стоит задача довести товарооборот до 10 млрд долларов. Поэтому необходимо принять системные меры по расширению торгово-экономических связей. Правительство Казахстана готово к активной совместной работе для достижения всех намеченных целей". Алихан Смаилов

Абдулла Арипов подчеркнул, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Казахстаном стремительно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Он указал, что президенты двух стран поставили конкретные задачи по развитию многоплановых отношений, и Узбекистан готов вместе с Казахстаном принять все необходимые меры для их выполнения.

Ранее Алихан Смаилов обсудил транзит российского угля с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.