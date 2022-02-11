Школьники и студенты Алматы возвратятся к офлайн-учебе 14 февраля

Школьникам и студентам Алматы разрешили учиться офлайн с 14 февраля. Об этом говорится в новом постановлении и.о главного санврача.

Разрешается обучаться в штатном формате организациям образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности. Постановление от 11.02.2022

8 февраля в Министерстве образования и науки сообщили о принятом решении МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Комиссия постановила о возврате к традиционному обучению с 14 февраля.

В ведомстве напомнили, что по итогам предыдущего заседания МВК школы до 600 учащихся уже перешли на полноценное офлайн-обучение с 24 января.