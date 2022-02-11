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21:09 11.02.2022

Байден заблокировал активы Афганистана в банках США

президент США Афганистан Фото: pixabay
Половину активов предлагают использовать для гуманитарных нужд народа Афганистана. Другая половина останется в США и будет использована для выплаты компенсаций семьям жертв террористических атак, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает блокировку хранящихся в американских банках активов Центрального банка Афганистана. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Афганские активы будут переведены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Половину активов предлагают задействовать для гуманитарных нужд народа Афганистана. Другая половина останется в США и будет использована для выплаты компенсаций семьям жертв террористических атак.

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