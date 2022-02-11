Нидерланды и Южная Корея посоветовали своим гражданам покинуть Украину

Правительство Нидерландов порекомендовало своим гражданам «как можно скорее» покинуть Украину в связи с напряженной обстановкой. Об этом сообщает голландская радиостанция BNR со ссылкой на посла Нидерландов в Украине.

Посол Дженнес де Мол отметил, что речь идет не об эвакуации, а о «добровольном выборе» на основании веского довода.

По данным радиостанции, инструкции исходят непосредственно из Гааги.

Отмечается, что Нидерланды переведут дипломатический пост из Киева во Львов. Туда голландцы могут обратиться за необходимыми документами и сведениями.

По сообщению РИА Новости, Южная Корея ввела четвертый уровень опасности для поездок на Украину, тем самым запретив своим гражданам ее посещение, и рекомендовала уже проживающим там южнокорейцам покинуть страну.

Запрет является предупредительной мерой южнокорейского правительства на случай резкого ухудшения ситуации в регионе. Мы просим находящихся на Украине наших граждан срочно выехать в Южную Корею или третьи страны, а тех, кто планировал путешествие в Украину, отменить свои планы. МИД Южной Кореи

11 февраля стало известно, что президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся в Украине, и призвал их покинуть страну.

10 февраля Госдепартамент выпустил уведомление, призвав граждан США не ездить на Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19».