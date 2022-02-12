Цветаева и Пастернак – эпистолярный роман двух великих поэтов

Как я люблю любить... А вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я – никогда. Марина Цветаева

Несмотря на то, что Марина Цветаева была замужем, отношения с супругом Сергеем Эфроном были довольно сложными. В 1922 году после разлуки с мужем Цветаева переехала к нему в Берлин, где и повстречала Бориса Пастернака в первый раз. У поэта тоже были весьма непростые отношения с супругой. Однажды он прочитал сборник Цветаевой «Версты». Пастернак был сражен наповал талантом поэтессы. Вскоре он написал ей первое письмо. Это стало началом их бурного эпистолярного романа.

Вынужденная находиться вдали от Родины, бежавшая с мужем, офицером Белой армии, Цветаева нашла в Пастернаке частичку того, по чему скучала больше всего на свете – частичку дома. Марина начала привязываться к поэту; в 1924 году она издает цикл стихов «Двое», в котором сопоставляет Пастернака и себя.

Поэты жили мечтой, что вскоре встретятся. В силу жизненных обстоятельств их встреча переносилась раз за разом. Они идеализировали друг друга, находили утешение в переписке. В своих письмах Цветаева писала, что боготворит его. Она даже хотела назвать своего сына, рожденного в 1925 году, в честь Пастернака.

Их переписка сходила на нет, потом возобновлялась, пока окончательно не была прекращена. В 1930 году поэт ушел от жены к Зинаиде Нейгауз. Ущемленная Марина горько сказала, что если бы им было суждено встретиться, то Пастернак не посмотрел бы на Зинаиду.

Будучи женой белоэмигранта, Марина с трудом приспосабливалась к бедному существованию. Какое-то время семья поэтессы находилась за гранью нищеты: муж не мог найти работу из-за болезни. Тяжкий груз семейного быта лег на плечи Марины и ее дочери Ариадны. Пастернак в это время наслаждался совместной жизнью с Зинаидой и забыл о Марине.

И все-таки долгожданная встреча Цветаевой и Пастернака состоялась. В июне 1935 года Пастернак прибыл в качестве члена советской делегации на Международный антифашистский конгресс писателей. Там же была и Марина. Их встречу она назвала «невстречей». Люди, когда-то открывшие друг другу души, не знали, о чем говорить... Действительно, они встретились тогда, когда им обоим это уже было не нужно.

Однако, когда дочь и мужа Цветаевой арестовали, Пастернак помогал ей, ходатайствовал за нее, чтобы и ее не посадили в тюрьму как жену белоэмигранта. В 1941 году, когда поэтесса собиралась отплыть в Елабугу, Пастернак помогал ей собирать чемоданы. Он принес веревку, чтобы перевязать вещи; нахваливая ее, сказал в шутку, что она прочная, хоть вешайся на ней. Кто бы мог подумать, что именно на этой веревке спустя 23 дня повесится уставшая от тягот и лишений поэтесса Марина Цветаева. По воспоминаниям писателя Константина Паустовского, Пастернак так и не смог простить себе ту роковую шутку.