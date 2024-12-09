Блогер Роман Каграманов честно рассказал об отношениях с Настей Ивлеевой

Еще в прошлом году Настю Ивлееву и ее соведущего по тревел-шоу Романа Каграманова связывали очень близкие отношения. Безбашенная парочка обзавелась собственными фанатами, но после скандальной вечеринки Насти их общение прервалось, сообщает Zakon.kz.

9 декабря на шоу Ляйсан Утяшевой "Кармен P.S." журналистам удалось пообщаться с Ромой и выяснить, поддерживают ли они с Настей отношения сейчас. Как выяснилось, нет.



Однако российский блогер Роман Каграманов заявил, что как мужчина должен первым возобновить общение с подругой.

"Мы не общаемся, как, в принципе, и все как-то... Я уже неоднократно говорил, что я ее очень сильно люблю и надеюсь, что все-таки мы сконнектимся. На самом деле мне как мужчине нужно взять себя в руки и первому написать. А ответит она мне или нет – заслуга Вселенной", – поделился он.

Сама Настя Ивлеева до сих пор устраняет последствия скандала, в котором была замешана. Недавно блогерша отреагировала на заявление Филиппа Киркорова о "голой вечеринке". Она отреагировала на заявление "короля российской эстрады" о том, что она не извинилась после сканального мероприятия.