23:06 11.02.2022
Старый фейк о «мандаринах с кровью» снова распространяют в соцсетях
Фото: CC0
«Кровавый» апельсин получил свое название из-за необычного цвета. В цитрусовом есть окрашенные растительные глюкозиды, встречающиеся в растениях с красными, фиолетовыми и синими плодами, цветками или листьям, сообщает Zakon.kz.
В WhatsApp вновь пересылают старый фейк о мандаринах, якобы содержащих «мутированную кровь», его распространяли в Казнете в 2020 году, сообщает Stopfake.
В рассылаемом сообщении показан красный или «кровавый» апельсин. Свое название он получил не из-за содержания в нем чьей-либо крови, а из-за необычного цвета.
Цвет дают содержащиеся во фрукте антоцианины – окрашенные растительные глюкозиды, также встречающиеся в растениях с красными, фиолетовыми и синими плодами, цветками или листьями.
Красные апельсины, как и все остальные цитрусовые, богаты витамином C, A, железом и кальцием. Они абсолютно безопасны, и их можно употреблять в пищу точно так же, как и обычные апельсины. Их используют для приготовления десертов, напитков и горячих блюд.