Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:06 11.02.2022

Старый фейк о «мандаринах с кровью» снова распространяют в соцсетях

Фейк кровавый апельсик Фото: CC0
«Кровавый» апельсин получил свое название из-за необычного цвета. В цитрусовом есть окрашенные растительные глюкозиды, встречающиеся в растениях с красными, фиолетовыми и синими плодами, цветками или листьям, сообщает Zakon.kz.

В WhatsApp вновь пересылают старый фейк о мандаринах, якобы содержащих «мутированную кровь», его распространяли в Казнете в 2020 году, сообщает Stopfake.

В рассылаемом сообщении показан красный или «кровавый» апельсин. Свое название он получил не из-за содержания в нем чьей-либо крови, а из-за необычного цвета.

Цвет дают содержащиеся во фрукте антоцианины – окрашенные растительные глюкозиды, также встречающиеся в растениях с красными, фиолетовыми и синими плодами, цветками или листьями.

Красные апельсины, как и все остальные цитрусовые, богаты витамином C, A, железом и кальцием. Они абсолютно безопасны, и их можно употреблять в пищу точно так же, как и обычные апельсины. Их используют для приготовления десертов, напитков и горячих блюд.

Данияр Кунафин
Казахстан
Изменился порядок пересечения границы Казахстана
11.02.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
11.02.2022
В Казахстане могут ввести санкции для госслужащих за превышение расходов над доходами
11.02.2022
В ВОЗ сделали заявление об изделиях на основе нагревания табака
11.02.2022
Известного вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск
11.02.2022
Главная Топ LIVE Все