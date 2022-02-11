Старый фейк о «мандаринах с кровью» снова распространяют в соцсетях

В WhatsApp вновь пересылают старый фейк о мандаринах, якобы содержащих «мутированную кровь», его распространяли в Казнете в 2020 году, сообщает Stopfake.

В рассылаемом сообщении показан красный или «кровавый» апельсин. Свое название он получил не из-за содержания в нем чьей-либо крови, а из-за необычного цвета.

Цвет дают содержащиеся во фрукте антоцианины – окрашенные растительные глюкозиды, также встречающиеся в растениях с красными, фиолетовыми и синими плодами, цветками или листьями.

Красные апельсины, как и все остальные цитрусовые, богаты витамином C, A, железом и кальцием. Они абсолютно безопасны, и их можно употреблять в пищу точно так же, как и обычные апельсины. Их используют для приготовления десертов, напитков и горячих блюд.