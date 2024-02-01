Апельсины или мандарины: что полезнее?

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие цитрусы полезнее: апельсины, мандарины, лимоны или грейпфруты, сообщает Zakon.kz.

Эксперты отметили, что у всех фруктов очень богатый состав и богаты цитрусовые не только витамином С, но и флавоноидами – антиоксидантами, защищающими организм от разрушения, и фитонцидами – природными веществами, повышающими иммунитет. Много в плодах и пектинов – растворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует выводу токсинов из организма.

Лимоны. Содержат цитрин, который улучшает усвояемость витамина С. Нормализуют сосудистый тонус, стабилизируют работу нервной системы. В составе этих фруктов много меди, которая способствует правильному усвоению белков, углеводов и железа.

Апельсины. Богаты не только аскорбиновой кислотой, но и витаминами В1, В2, В4, В5 и В6, необходимыми для поддержания здоровья нервной системы и головного мозга.

Мандарины. Витаминно-минеральный состав мандаринов практически такой же, как у апельсинов. В них высока концентрация флавоноида нобилетина. Он предотвращает накопление жира в печени, препятствует отложению в сосудах холестериновых бляшек и повышает чувствительность клеток к инсулину.

Грейпфруты. Содержат горький флавоноид нарингенин (особенно их белые перегородки). Вещество помогает печени активно сжигать жиры, ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови, подавляет аппетит.

Роспотребнадзор напоминает, что нельзя есть цитрусовые людям, склонным к аллергии, кормящим мамам. Соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут оказаться причиной обострения хронического гастрита, язвы желудка или панкреатита.

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