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00:07 12.02.2022

Израиль начнет эвакуацию семей дипломатов из Киева

Украина Израиль Фото: pixabay
Ранее с такими же рекомендациями выступили власти США, Нидерландов и Южной Кореи. Предупреждения для своих граждан были опубликованы на фоне заявления президента США Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Власти Израиля сообщили о начале вывоза семей дипломатов из Киева. Они также предостерегли соотечественников от поездок в Украину. Об этом сообщила телерадиокорпорация КАН со ссылкой на МИД страны.

Телеканал сообщает, что в заявлении МИД израильским гражданам, проживающим на Украине, рекомендовано ни в коем случае не приближаться к горячим точкам, а тем, кто планировал поездку в эту страну, воздержаться от нее в настоящее время.

Ранее с такими же рекомендациями выступили власти США, Нидерландов и Южной Кореи.

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