Израиль начнет эвакуацию семей дипломатов из Киева

Власти Израиля сообщили о начале вывоза семей дипломатов из Киева. Они также предостерегли соотечественников от поездок в Украину. Об этом сообщила телерадиокорпорация КАН со ссылкой на МИД страны.

Телеканал сообщает, что в заявлении МИД израильским гражданам, проживающим на Украине, рекомендовано ни в коем случае не приближаться к горячим точкам, а тем, кто планировал поездку в эту страну, воздержаться от нее в настоящее время.

Ранее с такими же рекомендациями выступили власти США, Нидерландов и Южной Кореи.