Токаев посетил завод «КАМАЗ»

Президент Казахстана посетил Набережные Челны и побывал в крупнейшей автомобильной корпорации России «КАМАЗ», сообщает Акорда.

Компания, экспортирующая машины в ближнее и дальнее зарубежье, рассматривает авторынок Казахстана как важное направление. По итогам прошлого года доля «КАМАЗа» на рынке новых грузовиков в нашей стране достигла 42%.

В Казахстане уже осуществляется реализация нескольких совместных проектов. Один из них – строительство завода «KamLitKZ» по производству чугуна в индустриальной зоне города Костаная.

Предприятие планируется запустить во второй половине 2024 года. По словам руководства компании, в скором времени в Казахстане будет начато производство комплектующих для машин «КАМАЗ».

Глава государства побеседовал со специалистами из Казахстана, которые повышают квалификацию на заводах компании «КАМАЗ». Рабочие, прибывшие на двухмесячное обучение, будут работать на предприятии, которое откроется в Костанае. Молодые люди поблагодарили Президента за предоставленную возможность.

Это большой проект, который даст очень серьезный импульс развитию нашей экономики. Хорошо, что вы здесь учитесь, получаете образование, опыт. Касым-Жомарт Токаев

Затем Президент посетил выставку продукции нефтеперерабатывающей, машиностроительной и других отраслей, являющихся драйверами экономики Татарстана.