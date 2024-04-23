"КамАЗ" с жидким битумом перевернулся возле Павлодарского алюминиевого завода

Почти 20 тонн жидкого битума 23 апреля разлилось из-за дорожной аварии с участием грузовой автомашины "КамАЗ" на автодороге возле Павлодарского алюминиевого завода, сообщает Zakon.kz.

По информации областного ДЧС, в 19:15 поступило сообщение на "112" о том, что на автодороге возле завода произошло ДТП – опрокидывание автомобиля.

"Розлив составил ориентировочно 19,5 тонн жидкого битума на площади 260 кв. м. От противопожарной службы завода на место розлива была подана пена. Силы и средства ДЧС также находятся на месте для подачи пены в случае необходимости. Место розлива оцеплено. Движение трамваев приостановлено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ДТП прибыл автокран для поднятия битумовоза. Приступили к поднятию. Водитель в госпитализации не нуждается.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Смертельная авария двух мопедов и автомобиля марки Lexus GX 460 произошла в Алматы на пересечении улиц Толе би и Шарипова.

