Стоимость нефти марки Brent побила семилетний рекорд

Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость Brent за сутки выросла на 4%, до 95,06 долларов за баррель. В последний раз стоимость этой марки превышала 95 долларов за баррель в октябре 2014 года.

Стоимость нефти марки техасской WTI во время торгов поднималась на 5,01%, до 94,38 долларов за баррель.

Ранее Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил результаты опроса участников финансового рынка в отношении некоторых роста цен на нефть, ускорения инфляции и замедления экономики.

На ожидания экспертов могли повлиять предстоящее ужесточение монетарной политики Федрезервом и рост геополитической напряженности в период опроса.