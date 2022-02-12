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07:37 12.02.2022

Казахстанский боец прошел взвешивание перед боем в UFC

спорт Фото: Instagram/morozclub777
Сергей Морозов встретится на ринге с бразильцем Дугласом Силвой ди Андради на UFC 271 в Хьюстоне (США), передает Zakon.kz.

Как сообщает ufc.com, Морозов уложился в лимит легчайшей весовой категории. Весы показали 61,23 кг.

Зрелищный поединок Морозова и Силвы де Андраде состоится в воскресенье, 13 февраля. 

Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат – UFC) – спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. Под эгидой UFC выступает большинство бойцов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах, а бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках.

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