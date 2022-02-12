Казахстанский боец прошел взвешивание перед боем в UFC

Как сообщает ufc.com, Морозов уложился в лимит легчайшей весовой категории. Весы показали 61,23 кг.

Зрелищный поединок Морозова и Силвы де Андраде состоится в воскресенье, 13 февраля.

Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат – UFC) – спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. Под эгидой UFC выступает большинство бойцов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах, а бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 300% к первому пополнению.