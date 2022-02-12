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09:39 12.02.2022

Названы причины быстрого «старения» смартфонов

причины старения телефонов Фото: pixabay
В среднем люди меняют телефон раз в два года. За это время он успевает «постареть» – аккумулятор быстро разряжается, приложения работают медленно. Эксперт по рекламе объяснил, почему выгоднее покупать новый телефон, чем чинить старый, передает Zakon.kz.

Генеральный директор рекламного агентства Сергей Житинец рассказал газета.ru, что у современных смартфонов более мощные процессоры, большие экраны и качественная оптика. Чтобы все возможности функционировали как положено, а пользователь мог полноценно работать в приложениях, необходима довольно мощная батарея.

Но наращивание мощности аккумулятора приводит к увеличению его размеров, что скажется на итоговом весе смартфона.

Поэтому срок корректной службы аккумулятора ограничен двумя годами, после чего эксплуатационные свойства смартфона снижаются.Специалист

Еще одна причина, из-за которой приходится менять телефон на более современный, заключается в маркетинговых хитростях производителей. Они оснащают флагманские модели новыми интересными функциями, такими как 5G, беспроводная зарядка, более современная камера и т.д. Эти опции вызывают у пользователей желание их попробовать.

Если раньше мы могли заменить аккумулятор и еще как минимум год пользоваться смартфоном, то сегодня, со стремительным развитием программного обеспечения, обойтись заменой батареи недостаточно – программы и приложения попросту не будут работать в старых моделях.Сергей Житинец

По мнению специалиста, выгоднее купить новый смартфон, чем обновлять и чинить старый.

Лариса Черненко
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