Названы причины быстрого «старения» смартфонов

Генеральный директор рекламного агентства Сергей Житинец рассказал газета.ru, что у современных смартфонов более мощные процессоры, большие экраны и качественная оптика. Чтобы все возможности функционировали как положено, а пользователь мог полноценно работать в приложениях, необходима довольно мощная батарея.

Но наращивание мощности аккумулятора приводит к увеличению его размеров, что скажется на итоговом весе смартфона.

Поэтому срок корректной службы аккумулятора ограничен двумя годами, после чего эксплуатационные свойства смартфона снижаются. Специалист

Еще одна причина, из-за которой приходится менять телефон на более современный, заключается в маркетинговых хитростях производителей. Они оснащают флагманские модели новыми интересными функциями, такими как 5G, беспроводная зарядка, более современная камера и т.д. Эти опции вызывают у пользователей желание их попробовать.

Если раньше мы могли заменить аккумулятор и еще как минимум год пользоваться смартфоном, то сегодня, со стремительным развитием программного обеспечения, обойтись заменой батареи недостаточно – программы и приложения попросту не будут работать в старых моделях. Сергей Житинец

По мнению специалиста, выгоднее купить новый смартфон, чем обновлять и чинить старый.