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Советы

Психолог назвала четыре причины, которые мешают разбогатеть

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Эксперты все чаще говорят о психологии бедности, а также указывают на то, что количество приложенных усилий напрямую не влияет на благосостояние. Почему одни работают 24/7 и еле сводят концы с концами, а другие ни в чем себе не отказывают, объяснили психологи, сообщает Zakon.kz.

Четыре причины того, почему люди не могут разбогатеть, перечислила психолог Ирина Маслова в интервью aif.ru.

В первую очередь, по мнению специалиста, речь идет об ограничивающих убеждениях и страхах.

"Наши отношения с деньгами формируются в раннем детстве из установок родителей и их опыта взаимоотношений с деньгами. Мама приходила с работы уставшая и раздраженная, жаловалась на задержку зарплаты. Ругалась с папой, что он потратил половину накоплений на ремонт машины и опять придется занимать", – говорит Маслова.

Она отмечает, что постепенно ребенок впитывает негативные мысли и тревогу по поводу денег:

  • деньги – это проблема;
  • не жили богато – нечего начинать;
  • деньги могут украсть;
  • деньги зарабатывать тяжело;
  • богатые люди – плохие и опасные.
"И в 35 лет эти выводы остаются с нами в самоопределении "я бедный", в запрете на желания, неумении тратить на себя деньги, низкой самооценке, ощущении "я недостойна, это не для меня", – отмечает специалист.

Как следствие, по мнению психолога, многие люди перестают ценить свои навыки, выбирают должность поскромнее, терпят выпады начальника, соглашаются на недоплаты, переработки и плохое отношение, не умеют радовать себя.

Как это изменить?

Психолог советует начать выписывать свои негативные убеждения по деньгам в тетрадь. Это поможет их осознать, поставить под сомнение и менять в работе с психотерапевтом или самостоятельно.

Вторая причина – безденежные привычки, которые мы не замечаем

Безденежные убеждения, по мнению Масловой, подкрепляются безденежными привычками. Например, винить в своей бедности начальника, время, правительство, обстоятельства. Сюда же относится привычка быть "плюшкиным": копить вещи, которые давно малы, устарели, не используются.

Еще из негативных привычек:

  • окружать себя людьми-нытиками, которые жалуются на жизнь;
  • постоянно говорить, что нет денег;
  • жить не по средствам, влезать в кредиты;
  • покупать много дешевых некачественных вещей;
  • винить себя в неудачах, ругать за ошибки;
  • делать импульсивные покупки в день зарплаты;
  • постоянно сидеть на маркетплейсах;
  • вестись на акции и распродажи;
  • не формировать финансовую подушку.
"Таких привычек может быть гораздо больше. Все они удерживают нас на низком уровне жизни и не дают расти", – говорит психолог.

Как это изменить?

Следовать новым денежным привычкам. Специалист советует покупать одну качественную вещь, а не десяток дешевых, устраивать расхламление, избавляться от визуального шума, читать, учиться новому, проходить курсы.

"Деньги, вложенные в себя, всегда окупаются. Можно составить свой список безденежных привычек и действовать от обратного".

Третья причина безденежья, по мнению Масловой, часто кроется в низком уровне энергии.

"Вы захотите отдавать свои деньги фитнес-тренеру, который выглядит утомленным, общается вяло, без огонька и просто отрабатывает человеко-часы? Даже в своем текущем деле можно зарабатывать больше, если вкладывать в него энтузиазм, заинтересованность, новые идеи. Без энергии это невозможно", – поясняет она.

Как это изменить?

Увеличить в своем графике количество энерговосполняющих действий:

  • сон;
  • встречи с приятными людьми;
  • пробежки;
  • прогулки;
  • зарядка;
  • прием витаминов;
  • правильное питание.

Психолог рекомендует прописать действия, которые дают вам энергию, и закладывать на них время так же, как на работу. Тогда продуктивность повысится, ошибок станет меньше, а сил для совершенствования навыков – больше.

Четвертой причиной, которая закрывает путь к богатству, психолог считает неадекватные действия.

Маслова уверена, что деньги не результат чтения умных книг или аффирмаций, а результат внедрения новых знаний и действий. И если действия неадекватные, то и денег не будет.

"Чем больше у нас ограничивающих убеждений, безденежных привычек и страхов, тем сложнее вырваться из бедности, потому что действия не ведут к цели", – говорит она.

Например, вы хотите уйти с нелюбимой низкооплачиваемой работы, но ничего для этого не делаете: не учитесь новому, не повышаете профессиональный уровень и даже не пишете заявление на увольнение.

Или хотите открыть бизнес, но не хотите брать дополнительную ответственность: разбираться в делегировании, налогообложении, производственных тонкостях и так далее.

Как это изменить?

Психолог советует ежедневно спрашивать себя:

  • насколько адекватны мои реакции и действия моей цели повысить доход?
  • я обижаюсь или решаю проблему?
  • коплю деньги или спускаю на ненужные безделушки?
  • даю себе отдыхать или выгораю?
  • развиваюсь или стагнирую?
"Проработать негативные установки и самооценку самостоятельно без помощи психолога сложно. Но через новые денежные действия их можно менять самостоятельно уже сегодня. Тем самым вы даете мозгу команду – можно иметь больше денег, получать, сохранять, тратить на себя", – поясняет специалист.

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Андрей Дюсупов
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