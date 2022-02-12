Житель Кокшетау хранил дома ружье и два пистолета

Стражи порядка обнаружили и изъяли у кокшетаусца гладкоствольное ружье марки ИЖ-58МА, патроны к нему, а также пистолет марки «Револьвер» и учебный пистолет-пулемет Шпагина. При проверке найденного оружия по ведомственным базам данных установлено, что оружие по ним не зарегистрировано. Департамент полиции Акмолинской области

По информации ДП, изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу. По данному факту полиция проводит досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК «Незаконное хранение оружия».

По словам мужчины, оружие ему досталось в наследство от покойного деда.

Как отмечают полицейские, оружие относится к предметам, оборот и наследование которых имеют жесткие ограничения. Это обусловлено необходимостью строго учета владельцев арсеналов таких опасных предметов.

Стражи порядка предупреждают: если от умершего родственника вам досталось оружие и боеприпасы, а у потенциального наследника нет разрешения и лицензии, то его необходимо сразу же сдать в полицию, чтобы не быть привлеченными к ответственности за незаконное хранение.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.