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Происшествия

Наркотики на 12 миллионов тенге хранил дома житель Актобе

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 19:36 Фото: Zakon.kz
Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками города Актобе задержали 38-летнего местного жителя, который хранил у себя марихуану общим весом в 36 кг, сообщает Zakon.kz.

Два свертка с наркотиками мужчина хранил в своем автомобиле, а 16 полиэтиленовых пакетов задержанный прятал в своем гараже. Психоактивное средство удалось обнаружить с помощью служебной собаки.

Кроме того, при проведении обыска крестьянского хозяйства, где работал задержанный, был обнаружен еще один пакет с веществом зеленого цвета.

"По заключению экспертизы, все изъятые вещества являются марихуаной. Общий вес изъятых наркотических средств составил 36 кг, стоимостью на "черном рынке" в более чем 12 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело", – заявили в полиции.

Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Алматы изъяли наркотики и прекурсоры на сумму более 420 миллионов тенге.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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