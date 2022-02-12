Очевидцы сняли видео спасения детей из пожара в Мангистауской области

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, очагом пожара стала квартира на втором этаже дома недалеко от станции. Черный дым быстро охватил весь подъезд, жильцы, в том числе и дети, не смогли самостоятельно выбраться.

- Возгорание вовремя заметили сотрудники отдела полиции на транспорте. Шестеро полицейских оперативно начали эвакуацию людей и тушение пожара, используя огнетушители отдела полиции, - говорится в сообщении.

Полицейские при эвакуации жителей в одной квартир обнаружили троих детей, которые находились без взрослых. Лейтенант полиции Кайыпбергенов, взяв младшего на руки, вывел их на улицу. До приезда противопожарной службы сотрудниками стражам порядка удалось эвакуировать всех жильцов и избежать жертв, а также полицейские не дали пламени разгореться и охватить другие квартиры.

- В свою очередь руководства Департамента полиции на транспорте поощряет сотрудников (Умарбаев А., Куанов Н., Кайыпбергенов Н., Хамит Р., Коктаубаев А., Орынхан Б.) за проявленные мужество и отвагу при спасении граждан, - резюмировали в пресс-службе.