#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Происшествия

Операция спасения в Кокшетау: пожарные вывели из горящего дома 17 человек

пожар в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 11:06 Фото: Zakon.kz
В Кокшетау произошло возгорание электрощитовой в двухэтажном многоквартирном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, который охватил к тому времени 6 кв. м.

"Из-за сильного задымления в подъезде сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы, через оконные проемы, спасли 17 человек, в том числе пять детей", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил популярный парк развлечений в Британии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трагедия на автомагистрали в Японии: цепная авария привела к возгоранию автомобилей
11:30, Сегодня
Трагедия на автомагистрали в Японии: цепная авария привела к возгоранию автомобилей
В Кокшетау пожарные из горящего дома вынесли четыре газовых баллона
21:05, 23 апреля 2024
В Кокшетау пожарные из горящего дома вынесли четыре газовых баллона
Спасатели помогли жителю Кокшетау выбраться из горящей квартиры
00:13, 24 декабря 2025
Спасатели помогли жителю Кокшетау выбраться из горящей квартиры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: