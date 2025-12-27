Операция спасения в Кокшетау: пожарные вывели из горящего дома 17 человек

В Кокшетау произошло возгорание электрощитовой в двухэтажном многоквартирном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, который охватил к тому времени 6 кв. м.

"Из-за сильного задымления в подъезде сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы, через оконные проемы, спасли 17 человек, в том числе пять детей", – говорится в сообщении ведомства.

