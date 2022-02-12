Амирбек Оспанбеков назначен руководителем представительства президента в Парламенте

Назначить Оспанбекова Амирбека Канатбековича руководителем представительства президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, – сообщает Акорда.

Предшественник Оспанбекова на указанном посту – Бейбит Исабаев – 13 января стал сенатором, сменив на посту депутата верхней палаты Сауле Айтпаеву.

Представительство является структурным подразделением Администрации президента Казахстана. Его задача – обеспечивать реализацию полномочий главы государства в области правовой политики на всех стадиях законодательного процесса в Парламенте.