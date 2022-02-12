Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:17 12.02.2022

Амирбек Оспанбеков назначен руководителем представительства президента в Парламенте

указ Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ о назначении, передает Zakon.kz.
Назначить Оспанбекова Амирбека Канатбековича руководителем представительства президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, – сообщает Акорда.

Предшественник Оспанбекова на указанном посту – Бейбит Исабаев – 13 января стал сенатором, сменив на посту депутата верхней палаты Сауле Айтпаеву.

Представительство является структурным подразделением Администрации президента Казахстана. Его задача – обеспечивать реализацию полномочий главы государства в области правовой политики на всех стадиях законодательного процесса в Парламенте.

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Акима Кызылординской области чуть не захватили во время январских событий
11.02.2022
В Казахстане могут ввести санкции для госслужащих за превышение расходов над доходами
11.02.2022
В ВОЗ сделали заявление об изделиях на основе нагревания табака
11.02.2022
С будущими специалистами казахстанских заводов встретился Токаев в Татарстане
11.02.2022
В Казахстане за сутки уменьшилось число заболевших COVID-19
12.02.2022
Главная Топ LIVE Все