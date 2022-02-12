12:17 12.02.2022
Амирбек Оспанбеков назначен руководителем представительства президента в Парламенте
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ о назначении, передает Zakon.kz.
Назначить Оспанбекова Амирбека Канатбековича руководителем представительства президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, – сообщает Акорда.
Предшественник Оспанбекова на указанном посту – Бейбит Исабаев – 13 января стал сенатором, сменив на посту депутата верхней палаты Сауле Айтпаеву.
Представительство является структурным подразделением Администрации президента Казахстана. Его задача – обеспечивать реализацию полномочий главы государства в области правовой политики на всех стадиях законодательного процесса в Парламенте.