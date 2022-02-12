Глава МОК встретился с лидером команды Казахстана по фристайл-акробатике

Глава МОК приехал с визитом в нашу деревню и заглянул в столовую, а я как раз возвращалась с обеда. Мы немного поговорили. Он спросил, какой у меня вид спорта и какая это у меня по счету Олимпиада, а затем поинтересовался, когда у нас начнутся старты. Я сказала, что квалификация начнется уже завтра, и господин Бах вручил мне значок на удачу и сказал: «Не обменивай ни с кем, это лично от меня». Президент МОК пожелал удачи на старте и сказал, что будет болеть за меня. Конечно, такое внимание очень приятно и очень воодушевляет. Жанбота Алдабергенова

Фото: olympic.kz

Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, квалификация по фристайл-акробатике среди женщин состоится уже 13 февраля. Финалы пройдут 14 февраля. Нашу страну будут представлять Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Мужчины же стартуют 15-го и выступят в финале 16 февраля. От Казахстана участие будет принимать Шерзод Хаширбаев.

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