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Спорт

Один из лидеров команды Казахстана по фристайл-акробатике решила завершить карьеру

Жанбота Алдабергенова решила завершить карьеру, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 19:35 Фото: olympic.kz
Один из лидеров команды Казахстана по фристайл-акробатике, призер этапов Кубка мира Жанбота Алдабергенова приняла решение завершить карьеру, сообщает Zakon.kz.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Всегда, где есть начало, там есть и конец. Я очень благодарна моему виду спорту за то, что мог доставить удовольствие летать. Я буду очень сильно скучать по этим ощущениям! Спасибо за то, что я увидела мир. За то, что я познакомилась с уникальными людьми с сильным духом. Спасибо большое моей команде за весь труд и поддержку и тем, кто проходил со мной вместе мой спортивный путь", – написала Алдабергенова.

Спортсменка отметила, что за свою карьеру выступала на 125 соревнованиях разного уровня:

  • на трех зимних Олимпийских играх;
  • на восьми чемпионатах мира;
  • на 54 этапах Кубка мира;
  • на четырех юниорских чемпионатах мира.
"И всего я была победителем 14 раз. Также была 33 раза на пьедестале. К сожалению, у меня не получилось завоевать медаль на Олимпийских играх. Видимо, не суждено (значит, не мне быть этим историческим спортсменом в Казахстане). Очень рада, что внесла большой вклад и на данный момент показала никем не достигнутый в нашем виде спорта результат для Казахстана (не хвастаюсь, но факт). Я верю и очень надеюсь, что будет у нас олимпийский чемпион. А завершаю я в связи с травмой, которую получила в декабре прошлого сезона (вывих бедра). Здоровье мне важнее", – резюмировала Алдабергенова.

Ранее сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной командной эстафете по фристайл-акробатике на Азиатских играх.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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