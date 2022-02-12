Назначен заместитель акима Алматы

Как известно, Арман Кырыкбаев работал заместителем акима Алматы с октября 2015-го по июль 2019 года. Он отвечал за внутреннюю политику, здравоохранение, образование, культуру, молодежную политику и развитие языков.

До нынешнего назначения работал секретарем партии Nur Otan.

Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в городе Целинограде.

Окончил Казахскую государственную академию управления (1996), а также Дипломатическую академию МИД РК (2000-2002). Экономист-международник.

Трудовой стаж:

· референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1997);

· атташе Посольства Республики Казахстан в Узбекистане (1997-1999);

· третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000);

· второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002);

· директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО «Корпорация ABE» (2002-2004);

· генеральный директор ТОО «К-МАРТ» (2004-2005);

· заместитель акима Медеуского района (2005);

· директор Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы (2005-2006);

· директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан (04.2006 – 02.2008);

· председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан (02.2008 – 01.2010);

· заместитель акима Карагандинской области (01.2010 – 02.2012);

· вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (02.2012 – 01.2014);

· советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан» (02.2014 – 2015);

· заместитель акима города Алматы по вопросам внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков и др. (10.2015 – 07.2019);

· секретарь партии Nur Otan (с 12.2019).