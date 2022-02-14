Как стать блогером – девять советов для начинающих

Ни для кого не секрет, что реклама у блогеров стоит приличных денег. Известные блогеры благодаря своему контенту смогли заработать на открытие бизнеса, квартиры и машины.

Некоторым непонятен такой вид заработка, другие же восхищаются тем, что выкладывая контент в Stories можно заработать хорошие деньги.

Блогинг может стать хорошим дополнением к вашему хобби. Неудивительно, что такие возможности все больше привлекают людей в эту сферу. Многие хотят стать блогерами, но не знают с чего начать.

Девять советов, как стать блогером:

Выбрать «свой» контент, определиться, чем вы хотите делиться с аудиторией. Это должно быть что-то, в чем вы сильны и заинтересованы. Интересный и информативный аккаунт. Расскажите что-нибудь интересное о себе. Шапка профиля – это первое, что увидят подписчики и потенциальные заказчики рекламы. Подписывать посты, усиливая эмоциональную окраску. Будьте искренними – подписчики заметят вашу фальшь и неправдивые истории. Лента должна выглядеть приятно: фотографии должны быть красивыми и придерживаться одной тематики. Это значит, что все фотографии должны сочетаться друг с другом. Многие блогеры выбирают цветовую гамму, композицию или конкретный стиль обработки. Регулярно публиковать контент. Статистика показывает, что регулярная частота публикаций повышает вовлеченность аудитории. Нужно выбрать с умом время публикаций, отметив, когда аудитория наиболее активна. Сменить тип аккаунта на бизнес-аккаунт. Его главное преимущество – статистика, которая позволяет отслеживать активность аудитории, и какой контент им нравится больше всего. Пользоваться Stories. Эта функция, пожалуй, самая популярная в Instagram. Ежедневно ею пользуются миллионы людей. Она позволяет смотреть ваши истории даже тем, кто не подписан на вас, если вы отметите местоположение и воспользуетесь хэштегом. Отмечать бренды в историях и публикациях. Делать это необходимо на соответствующих фотографиях. Возможно, компании выложат ваш пост к себе и привлекут к вам дополнительное внимание. Не стоит покупать подписчиков, потому что они не являются активными и не вовлечены в ваш контент.