В Алматы начинающий блогер покончила с собой

В Алматы покончила с жизнью 27-летняя начинающая блогер Айлуна Рахимбекова. Она оставила предсмертную записку. В пресс-службе городской полиции заявили Zakon.kz о том, что назначена экспертиза.

По данным из различных источников, ее нашли 11 июня, но обратились к общественникам только 14 июня. По их данным, блогер оставила предсмертную записку, в которой указано имя того, кто довел ее до суицида.

Также сказано, что "есть скрины сообщений и видно множество конфликтов, проблемы в отношениях".

В последней публикации за 17 апреля Рахимбекова намекнула, что была жертвой домашнего насилия, продемонстрировав видео и фото синяков, след ожога от утюга.

"Благодарна, что хватило смелости все завершить и начать жизнь заново", – сказано в тексте к публикации.

У Айлуны не было родителей. Ранее она была в браке, но недавно развелась. Активно занималась продвижением своей страницы в Instagram.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Назначена экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

12 июня сообщалось, что в Караганде бывший полицейский отвез детей в пришкольный лагерь и детсад, вернулся домой и застрелился. Проводится расследование.