Сомнолог рассказал о способах смены режима с «совы» на «жаворонка»

В беседе с RT врач пояснил, что время отбоя подстроится под новое время подъема.

Все зависит от того, насколько жестко человек задает время подъема, поэтому первое, что нужно сделать «совам», – это не отсыпаться в выходные дни или когда такая возможность появляется. Второе – «совам» нежелательно за шесть, а лучше за восемь часов до сна употреблять кофеиносодержащие продукты, – рассказал Бузунов.

В качестве третьего пункта сомнолог посоветовал за два часа до сна постараться убрать психоэмоциональную активность. К примеру, не общаться по телефону, так как это активный процесс. Кроме того, голубой спектр экрана воспринимается мозгом как солнечный свет, что способствует падению выработки мелатонина, который и так у «сов» начинает продуцироваться позже, и заснуть еще тяжелее.

Он также посоветовал исключить «яркий «офисный» свет», а вечером, по мнению эксперта, желательно обеспечить «приглушенный, рыжеватый, домашний свет».