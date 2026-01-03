Выходные и праздники вредят здоровью? Врач объяснил, почему нельзя долго спать

Почему вредно долго отсыпаться в выходные? Об этом рассказал врач-сомнолог – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил в беседе с aif.ru врач, когда много выходных подряд, возникает соблазн каждый день отсыпаться до обеда, а ложиться за полночь, ведь утром вставать никуда не надо. Это сбивает наши циркадные ритмы со всеми вытекающими последствиями – изменяется режим выработки гормонов, перестраивается процесс пищеварения, работа других систем, которые регулируют наши внутренние биологические часы. А когда нам нужно будет выходить на работу, то часы придется резко повернуть вспять. Это крайне негативно скажется на самочувствии и здоровье. И вместо того, чтобы вернуться к работе бодрым и отдохнувшим, вы будете чувствовать усталость и разбитость еще несколько дней.

Неделя в полусне

"Смещать собственные часовые пояса на более раннее время очень сложно. Если человек до обеда отсыпался в праздники и выходные, а завтра ему на работу, он пытается лечь спать раньше, но у него не получается, потому что он недавно встал. К полуночи заснет, а утром тяжело проснуться, потому что это как перелет на восток. Человек встает с трудом, идет на работу, первая половина дня вся разбита". Роман Бузунов

Недостаток сна может приводить к повышению давления, появлению лишнего веса, снижению иммунитета, головным болям и так далее.

Возврат циркадных ритмов обратно в режим рабочих будней, как подчеркнул сомнолог, занимает чуть ли не час в сутки.

"Допустим, если человек в праздничные дни начинает вставать на пять часов позже (в обычные будни подъем в 07:00, а в выходные в 12:00), то ему понадобится пять суток, чтобы вернуть циркадные ритмы в рабочее время". Роман Бузунов

Сдвигайте время на час

После первой рабочей недели, когда человек все время ходил невыспавшийся, снова наступают выходные и желание опять отоспаться до обеда.

"Получается, что каждые выходные человек устраивает себе достаточно выраженный джетлаг. Это все равно что прилетать из Иркутска в Москву на выходные и вставать на пять часов позже. А с воскресенья на понедельник ему как бы нужно улетать в Иркутск и ложиться на пять часов раньше. Крайне сложно заснуть, потом проснуться. Сбой циркадных ритмов приводит к тому, что нарушается продукция гормонов, структура сна, человек днем полубодрствует, ночью полуспит. Это может приводить к бессоннице и прочим неприятностям со здоровьем". Роман Бузунов

Чтобы этого не допустить, за несколько дней до выхода на работу попытайтесь постепенно привести режим ближе к рабочим будням. Можно каждый день сдвигать время подъема на час раньше.

В идеале в последние дни перед выходом из праздников прийти к тому, чтобы спать не дольше 1,5-2 часов по сравнению с обычным временем подъема на работу. К примеру, если вы обычно в будни встаете в 07:00, то в конце каникул не стоит отсыпаться дольше 09:00.

Материал по теме Какие проблемы со зрением могут возникнуть зимой, предупредила эксперт

О том, как избежать необдуманных покупок после Нового года, можете прочитать здесь.