#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Советы

Выходные и праздники вредят здоровью? Врач объяснил, почему нельзя долго спать

будильник, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 14:41 Фото: unsplash
Почему вредно долго отсыпаться в выходные? Об этом рассказал врач-сомнолог – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил в беседе с aif.ru врач, когда много выходных подряд, возникает соблазн каждый день отсыпаться до обеда, а ложиться за полночь, ведь утром вставать никуда не надо. Это сбивает наши циркадные ритмы со всеми вытекающими последствиями – изменяется режим выработки гормонов, перестраивается процесс пищеварения, работа других систем, которые регулируют наши внутренние биологические часы. А когда нам нужно будет выходить на работу, то часы придется резко повернуть вспять. Это крайне негативно скажется на самочувствии и здоровье. И вместо того, чтобы вернуться к работе бодрым и отдохнувшим, вы будете чувствовать усталость и разбитость еще несколько дней.

Неделя в полусне

"Смещать собственные часовые пояса на более раннее время очень сложно. Если человек до обеда отсыпался в праздники и выходные, а завтра ему на работу, он пытается лечь спать раньше, но у него не получается, потому что он недавно встал. К полуночи заснет, а утром тяжело проснуться, потому что это как перелет на восток. Человек встает с трудом, идет на работу, первая половина дня вся разбита".Роман Бузунов

Недостаток сна может приводить к повышению давления, появлению лишнего веса, снижению иммунитета, головным болям и так далее.

Возврат циркадных ритмов обратно в режим рабочих будней, как подчеркнул сомнолог, занимает чуть ли не час в сутки.

"Допустим, если человек в праздничные дни начинает вставать на пять часов позже (в обычные будни подъем в 07:00, а в выходные в 12:00), то ему понадобится пять суток, чтобы вернуть циркадные ритмы в рабочее время".Роман Бузунов

Сдвигайте время на час

После первой рабочей недели, когда человек все время ходил невыспавшийся, снова наступают выходные и желание опять отоспаться до обеда.

"Получается, что каждые выходные человек устраивает себе достаточно выраженный джетлаг. Это все равно что прилетать из Иркутска в Москву на выходные и вставать на пять часов позже. А с воскресенья на понедельник ему как бы нужно улетать в Иркутск и ложиться на пять часов раньше. Крайне сложно заснуть, потом проснуться. Сбой циркадных ритмов приводит к тому, что нарушается продукция гормонов, структура сна, человек днем полубодрствует, ночью полуспит. Это может приводить к бессоннице и прочим неприятностям со здоровьем".Роман Бузунов

Чтобы этого не допустить, за несколько дней до выхода на работу попытайтесь постепенно привести режим ближе к рабочим будням. Можно каждый день сдвигать время подъема на час раньше.

В идеале в последние дни перед выходом из праздников прийти к тому, чтобы спать не дольше 1,5-2 часов по сравнению с обычным временем подъема на работу. К примеру, если вы обычно в будни встаете в 07:00, то в конце каникул не стоит отсыпаться дольше 09:00.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 14:41
Какие проблемы со зрением могут возникнуть зимой, предупредила эксперт

О том, как избежать необдуманных покупок после Нового года, можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сон не бывает впрок: как не сбить режим в праздничные выходные
04:15, 01 января 2024
Сон не бывает впрок: как не сбить режим в праздничные выходные
Назван неожиданный способ победить сезонную депрессию
15:23, 27 октября 2023
Назван неожиданный способ победить сезонную депрессию
Новогодние угощения могут угрожать здоровью аллергиков и астматиков
19:40, 15 декабря 2025
Новогодние угощения могут угрожать здоровью аллергиков и астматиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: