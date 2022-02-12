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16:40 12.02.2022

Нарушения на 1,7 трлн тенге выявил Счетный комитет за 2021 год

Счетный комитет Казахстан 2021 год Фото: pixabay
В Счетном комитете подвели итоги работы за 2021 год. На совещании обсудили исполнение поручений Касым-Жомарта Токаева, которые президент дал на расширенном заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, за прошлый год аудитом охватили 32 трлн тенге на 155 объектах.

Счетный комитет выявил нарушения на 1,7 трлн тенге, в том числе:

  • финансовые нарушения – на 399 млрд тенге;

  • неэффективное планирование – на 255 млрд тенге;

  • неэффективно использованные бюджетные средства, активы государства – на более 1 трлн тенге.

Восстановлено в госбюджет 29,1 млрд тенге.

Правительству и госорганам выдали 81 рекомендацию и 511 поручений.

К дисциплинарной ответственности привлекли 199 должностных лиц, из них 34 руководителя высшего звена. К административной ответственности привлекли 75 физических и юридических лиц. В правоохранительные органы направили 56 материалов аудита.

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