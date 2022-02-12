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19:38 12.02.2022

Раздавали оружие: в Алматы задержали ограбивших оружейный магазин

Оружие арматура прокуратура Фото: Zakon.kz
Карды с раздачей оружия в Алматы публиковали в соцсетях и СМИ. Суд санкционировал содержание под стражей четверых жителей города сроком на два месяца, сообщает Zakon.kz.

В Генпрокуратуре сообщили о ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы.

Установлена личность четверых жителей города, в их числе один несовершеннолетний.

Сообщается, что они совершили ограбление оружейного магазина «Анна», доставили похищенное оружие на Площадь Республики и раздали участникам беспорядков.

Видео с раздачей оружия публиковали в соцсетях и СМИ.

Также установлены и задержаны пять жителей Алматы и Алматинской области, которые 5 января ехали на «Газели» и раздавали металлические прутья проходящим мимо участникам беспорядков.

Отмечается, что позже они перекрасили «Газель», чтобы скрыться.

Суд санкционировал меру пресечения в отношении всех восьмерых задержанных сроком на два месяца. Несовершеннолетнего отпустили под личное поручительство родителей.

На сегодняшний день следствие продолжается, устанавливается причастность задержанных к совершению других преступлений в январских событиях.

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