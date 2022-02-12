Защита прав граждан: Токаев провел оперативное совещание Совбеза

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий «трагического января». По его словам, в настоящее время расследуется 3024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находятся 779 лиц.

Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея в виду недоказанность их участия в беспорядках. Тщательно проверяется каждое сообщение о пытках задержанных. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания.

Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.

В каждом случае будем детально разбираться и привлекать к ответственности только при наличии неоспоримых доказательств. Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов

С докладами также выступили председатель КНБ, министр внутренних дел, министр обороны и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел.

По итогам совещания президент дал поручения госорганам по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.