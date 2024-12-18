Уполномоченные по правам человека посетили учреждения УИС в Астане

Уполномоченные по правам человека из разных стран посетили колонию и следственный изолятор в Астане, чтобы оценить условия содержания осужденных граждан РФ, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова вместе с Уполномоченным по правам человека в Республике Ингушетия Ибрагимом Цечоевым и Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Артуром Ластаевым посетила колонию-поселение и следственный изолятор города Астаны.

Фото: polisia.kz

В делегацию также вошли заместитель прокурора Астаны Динмухаммед Шуйкебаев, руководство комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и департамента уголовно-исполнительной системы по городу Астане. Цель визита заключалась в изучении условий содержания граждан Российской Федерации, отбывающих наказание в этих учреждениях, а также в проведении личных приемов осужденных. Гостям разъяснили порядок отбывания наказания осужденными в соответствии с законодательством Казахстана.

Кроме того, проведена экскурсия по учреждению, чтобы продемонстрировать условия содержания и обеспечить соблюдение прав находящихся под стражей. Во время визита Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями жизни осужденных: в колонии-поселении она посетила столовую и жилые помещения, в которых проживают осужденные.

Фото: polisia.kz