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21:25 12.02.2022

Об аномальной погоде до конца февраля предупредили алматинцев

Погода Алматы Фото: pixabay
Водителям Алматы рекомендовали снизить скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам – быть предельно осторожными при передвижении по скользким тротуарам и при переходе дорог, сообщает Zakon.kz.

До конца февраля в Алматы прогнозируется неустойчивая аномальная погода, сообщили в управлении жилищной политики города.

Погода будет характеризоваться резкими перепадами температуры с плюсовой до минусовой, выпадением смешанных осадков выше нормы в виде дождя и снега с порывами ветра, а также повышенной влажностью, изморозью, туманом и гололедом.

В этой связи убедительно просим внимательно отнестись к SMS-сообщениям 112 ДЧС Алматы, соблюдать меры предосторожности при вождении автомобиля, снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Управление жилищной политики Алматы

Пешеходам рекомендовали соблюдать осторожность при передвижении по скользким тротуарам, особенно на спусках, подъемах, лестницах, а также при переходе дорог.

Данияр Кунафин
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