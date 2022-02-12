Об аномальной погоде до конца февраля предупредили алматинцев

До конца февраля в Алматы прогнозируется неустойчивая аномальная погода, сообщили в управлении жилищной политики города.

Погода будет характеризоваться резкими перепадами температуры с плюсовой до минусовой, выпадением смешанных осадков выше нормы в виде дождя и снега с порывами ветра, а также повышенной влажностью, изморозью, туманом и гололедом.

В этой связи убедительно просим внимательно отнестись к SMS-сообщениям 112 ДЧС Алматы, соблюдать меры предосторожности при вождении автомобиля, снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Управление жилищной политики Алматы

Пешеходам рекомендовали соблюдать осторожность при передвижении по скользким тротуарам, особенно на спусках, подъемах, лестницах, а также при переходе дорог.